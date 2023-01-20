Eski sevgilisi kendisinden daha ünlüymüş! ’Bu çift ayrılmaz ikiliydi..’ Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş sevenlerini şoke etti!

Al Sancak dizisinde Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı karakterine hayat veren Uğur Güneş, hakkında detaylar merak edildi. Başarılı oyuncunun hayatını merak edenler arama motorlarına yöneldi. Güneş'in eski sevgilisi ise yine kendisi gibi oyuncu çıktı.