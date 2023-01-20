Eski sevgilisi kendisinden daha ünlüymüş! 'Bu çift ayrılmaz ikiliydi..' Al Sancak’ın Ali Banazlı’sı Uğur Güneş sevenlerini şoke etti!
Al Sancak dizisinde Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı karakterine hayat veren Uğur Güneş merak ediliyor. Başarılı oyuncunun eski aşkını görenler şaşıp kaldı. İşte Uğur Güneş'in eski sevgilisi.
20.01.2023 10:09 - Son Güncelleme: 20.01.2023 10:09
Al Sancak dizisinde Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı karakterine hayat veren Uğur Güneş, hakkında detaylar merak edildi. Başarılı oyuncunun hayatını merak edenler arama motorlarına yöneldi. Güneş'in eski sevgilisi ise yine kendisi gibi oyuncu çıktı.
Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve 'Benim İçin Üzülme' dizisinde Şiyar karakterine hayat verdi. 2013'te yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği 'Tamam mıyız?' filminde yer alan Uğur Güneş, aynı yıl 'Şeytan-ı Racim' filminde Emrah karakteri ile başrol oynadı.