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9 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşine bakın! Çocuğunun güzeller güzeli annesi meğer...

Meltem Yılmazkaya, Alper Kul, Ali Sunal, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyuran Aziz Aslan'ın özel hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun eşiyle verdiği pozları görenler ise hayran kaldı. İşte Aziz Aslan'ın 9 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 16:17 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 16:17
9 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Güldür Güldür’ün Fikri’si Aziz Aslan’ın eşine bakın! Çocuğunun güzeller güzeli annesi meğer... 1

Ünlü oyuncu Aziz Aslan, kadrosunda Onur Buldu, Açelya Toplaoğlu, Meltem Yılmazkaya, Alper Kul, Ali Sunal, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyurdu.

9 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Güldür Güldür’ün Fikri’si Aziz Aslan’ın eşine bakın! Çocuğunun güzeller güzeli annesi meğer... 2

Oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Aslan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

9 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Güldür Güldür’ün Fikri’si Aziz Aslan’ın eşine bakın! Çocuğunun güzeller güzeli annesi meğer... 3

AZİZ ASLAN KİMDİR?
4 Ağustos 1981'de İstanbul'da dünyaya gelen Aziz Aslan, aslen Kastamonuludur. 1998 yılında İstanbul Çatalca'da bulunan bir liseden mezun oldu.

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