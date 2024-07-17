9 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşine bakın! Çocuğunun güzeller güzeli annesi meğer...

Meltem Yılmazkaya, Alper Kul, Ali Sunal, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyuran Aziz Aslan'ın özel hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun eşiyle verdiği pozları görenler ise hayran kaldı. İşte Aziz Aslan'ın 9 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi...