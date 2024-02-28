1200 m² 3 katlı lüks villa! Sibel Can'ın “Saray yavrusu” dedirten evinde yok yok: 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt ile evli kaldı. Bu evlilikten Emir Aksüt adında bir evladı daha olan Sibel Can, çocuklarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı bu kez Beykoz'daki lüks eviyle adından söz ettirdi. Sibel Can'ın 1200 m² 3 katlı villası merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının 9 oda, 7 banyolu evini görenler ise hayran kaldı.