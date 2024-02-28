1200 m² 3 katlı lüks villa! Sibel Can'ın “Saray yavrusu” dedirten evinde yok yok: 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt ile evli kaldı. Bu evlilikten Emir Aksüt adında bir evladı daha olan Sibel Can, çocuklarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı bu kez Beykoz'daki lüks eviyle adından söz ettirdi. Sibel Can'ın 1200 m² 3 katlı villası merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının 9 oda, 7 banyolu evini görenler ise hayran kaldı.
14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı.
Daha sonra da Nükhet Duru'nun Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başlayan Sibel Can henüz 17 yaşındayken assolist oldu. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan şarkıcı, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
11 yıl evli kaldığı Hakan Ural'dan Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt'le evlendi.