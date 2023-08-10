SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Eski nişanlısını ifşa etmiş! Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur evleniyor! “Sivas nüfusa +1 yazın” Ferdi Tayfur’un müstakbel damadı...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı ile yaşadığı sorunlarla uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü isim şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Tayfur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla evlilik aşamasında olduğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı, "Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 15:51 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 16:00
Eski nişanlısını ifşa etmiş! Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur evleniyor! “Sivas nüfusa +1 yazın” Ferdi Tayfur’un müstakbel damadı... 1

"Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyuran Tuğçe Tayfur, ardından tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu.

Eski nişanlısını ifşa etmiş! Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur evleniyor! “Sivas nüfusa +1 yazın” Ferdi Tayfur’un müstakbel damadı... 2

Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sonrasında tekrar tesettürden vazgeçmişti.

Eski nişanlısını ifşa etmiş! Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur evleniyor! “Sivas nüfusa +1 yazın” Ferdi Tayfur’un müstakbel damadı... 3

Bu süreçte sevgilisi Burak Kalfa'dan 2 kere ayrılan, nişan atan Tuğçe Tayfur geçen günlerde yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırmıştı.

SON DAKİKA