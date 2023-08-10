Eski nişanlısını ifşa etmiş! Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur evleniyor! “Sivas nüfusa +1 yazın” Ferdi Tayfur’un müstakbel damadı...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı ile yaşadığı sorunlarla uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü isim şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Tayfur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla evlilik aşamasında olduğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı, "Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...