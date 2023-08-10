Eski nişanlısını ifşa etmiş! Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur evleniyor! “Sivas nüfusa +1 yazın” Ferdi Tayfur’un müstakbel damadı...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı ile yaşadığı sorunlarla uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü isim şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Tayfur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla evlilik aşamasında olduğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı, "Sivas, nüfusa +1 yazın geliyorum" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...
"Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyuran Tuğçe Tayfur, ardından tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu.
Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sonrasında tekrar tesettürden vazgeçmişti.
Bu süreçte sevgilisi Burak Kalfa'dan 2 kere ayrılan, nişan atan Tuğçe Tayfur geçen günlerde yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırmıştı.