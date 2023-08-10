2002 Dünya Güzeli Azra Akın oğlu ve babasıyla denizde görüntülendi! Son hali sosyal medyaya damga vurdu! 5 yıl önce anne olmuştu

2002'de Türkiye güzeli seçilen Azra Akın, aynı yıl Miss World'de birinci seçilerek 'Dünya Güzeli' unvanını kazandı. Adını tüm dünyaya duyurduktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Akın, güzelliğinin yanı sıra kariyeriyle de sık sık adından söz ettirdi. Ünlü isim şimdi ise babası ve oğluyla çıktığı tatille gündem oldu. Akın son haliyle dikkat çekerken minik Demir ilgi odağı oldu. İşte Azra Akın'ın tatilden görüntüleri...
2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan ve 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına alan Akın, şimdi ise babası ve oğluyla çıktığı tatille gündem oldu.