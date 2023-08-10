71 yaşındaki İbrahim Tatlıses’ten evlilik itirafı! Durdu durdu bombayı patlattı! “Tek yaşamayı sevmiyorum” 7 çocuk babası İbo...

İdo Tatlıses, Melek Zübeyde Akkaş, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane çocuğu olan İbrahim Tatlıses, yaşadığı aşklarla yıllarca magazin manşetlerinde yer aldı. Bir dönem özel hayatıyla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, evlilik itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi. İşte "Tek yaşamayı sevmiyorum" diyen imparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in o açıklaması...