71 yaşındaki İbrahim Tatlıses’ten evlilik itirafı! Durdu durdu bombayı patlattı! “Tek yaşamayı sevmiyorum” 7 çocuk babası İbo...

İdo Tatlıses, Melek Zübeyde Akkaş, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane çocuğu olan İbrahim Tatlıses, yaşadığı aşklarla yıllarca magazin manşetlerinde yer aldı. Bir dönem özel hayatıyla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, evlilik itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi. İşte "Tek yaşamayı sevmiyorum" diyen imparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in o açıklaması...
7 tane çocuğu olan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, yaşadığı aşklarla yıllarca magazin manşetlerinde yer aldı.
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, şimdi ise Twitter (X) hesabından özel hayatına dair yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.
476.6 bin takipçisi bulunan Twitter hesabından peş peşe mesajlar yayınlayan 71 yaşındaki sanatçı, hayranlarını şaşırtan açıklamalarda bulundu.