Eski manken Nilüfer Kurt’un korku dolu dakikaları! Evine giren hırsızla burun buruna geldi: Silahlı ve gözü dönmüş birisini ilk defa gördüm...
Bakırköy'de yaşayan eski manken ve oyuncu Nilüfer Kurt, korkunç bir olay yaşadı. Evine giren hırsızla burun buruna gelen Kurt, "Elinde silah vardı mermiyi ağzına verdi" diyerek yaşadıklarını anlattı. Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten Kurt, "Daha önce de başıma geldi ama silahlı ve gözü dönmüş birisini ilk defa gördüm" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
27.01.2023 19:28 - Son Güncelleme: 27.01.2023 19:28
Evde bir süre dolanan şüpheliler, cep telefonu, bilgisayar ve çanta aldı. Tam evden çıkacakları sırada, Nilüfer Kurt hırsızlarla burun buruna geldi. Elinde silah olan kişilerden biri mermiyi namluya verip, Kurt'a sorular sordu. İki kişi girdikleri pencereden hızlıca kaçıp uzaklaştı.
"ELİNDE SİLAH VARDI MERMİYİ AĞZINA VERDİ"
O anları anlatan Nilüfer Kurt, şu ifadeleri kullandı: "Sabah 05.30 sıralarında uykudaydım. Kızım, komşumuzun kızı kendi odalarında uyuyorlardı. Evin içinde telefon ışığı fark ettim.