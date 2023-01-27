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Haberler Magazin 46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay takipçilerinin 20 yıl öncesine götürdü! Eski halini görenin nutku tutuldu! Sosyal medya sallandı

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay takipçilerinin 20 yıl öncesine götürdü! Eski halini görenin nutku tutuldu! Sosyal medya sallandı

İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündem oldu. Instagram'da nostalji rüzgarı estiren Yeşilçay, 20 yıl öncesine ait bir karesini takipçileriyle paylaştı. 46 yaşındaki Yeşilçay'ın eski hali sosyal medyada büyük ses getirerek kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
27.01.2023 19:01 - Son Güncelleme: 27.01.2023 19:02
46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay takipçilerinin 20 yıl öncesine götürdü! Eski halini görenin nutku tutuldu! Sosyal medya sallandı

İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, birçok yapımda rol aldı.

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46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay takipçilerinin 20 yıl öncesine götürdü! Eski halini görenin nutku tutuldu! Sosyal medya sallandı

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay takipçilerinin 20 yıl öncesine götürdü! Eski halini görenin nutku tutuldu! Sosyal medya sallandı

Ünlü oyuncu, 20 yıl önceki halini 2,6 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabından paylaştı.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay takipçilerinin 20 yıl öncesine götürdü! Eski halini görenin nutku tutuldu! Sosyal medya sallandı

Yeşilçay, yıllar önceki halini "Bu #tbt olayını hangi gereksiz icat etti. Şu da 20 yıl önce eeee iş mi bu! (Hayır yalnız kaz ayağı deseni hep mi moda olur)" notunu ekledi.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay takipçilerinin 20 yıl öncesine götürdü! Eski halini görenin nutku tutuldu! Sosyal medya sallandı

İşte, Nurgül Yeşilçay başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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