46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay takipçilerinin 20 yıl öncesine götürdü! Eski halini görenin nutku tutuldu! Sosyal medya sallandı
İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündem oldu. Instagram'da nostalji rüzgarı estiren Yeşilçay, 20 yıl öncesine ait bir karesini takipçileriyle paylaştı. 46 yaşındaki Yeşilçay'ın eski hali sosyal medyada büyük ses getirerek kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...
27.01.2023 19:01 - Son Güncelleme: 27.01.2023 19:02
İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, birçok yapımda rol aldı.