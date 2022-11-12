MasterChef Somer Sivrioğlu'dan eski eşi hakkında bir konuştu pir konuştu 'hiç yemek yapamazdı aç kalırdık'
'MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde tüm hızıyla devam ediyor. Kimi zaman sert kimi zaman babacan, bazen de esprili olan jüri üyesi ünlü şef, yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği bir isim. 50 yaşındaki şef, hayatımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evliydi, daha sonra eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde cinsellik itirafıyla olay olan Somer Sivrioğlu önceki gün katıldığı bir programda yaptığı itiraflarla gündeme geldi. İşte haberin detayları...
12.11.2022 08:55 - Son Güncelleme: 12.11.2022 08:56
MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu cinsel ilişki açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
Eşini terk edip kendinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Somer Şef katıldığı bir yayında söylediği sözlerle gündeme gelmişti.