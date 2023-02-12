"Eski hayatlarına dönme ihtimali yok bizim de!" Arabaya atladığı gibi deprem bölgesine gitmişti! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan...

O isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu. Depremzedelere yardım taşıyan Yağmur Atacan deprem bölgesinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Off-road araçlarıyla AFAD'la koordineli olarak yardıma koşan Yağmur Atacan ve bulunduğu ekip, ulaşılamayan köylere lojistik destek sağladı.