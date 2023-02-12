"Eski hayatlarına dönme ihtimali yok bizim de!" Arabaya atladığı gibi deprem bölgesine gitmişti! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan...
Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Can kaybı ve yıkım çok büyük. Depremin ardından tüm Türkiye, depremzedeler için kolları sıvadı. Spor ve magazin dünyasının pek çok ünlü ismi gerek maddi bağışlarla gerekse kampanyalarla depremzedeler için çabalıyor. Onlardan biri de Atacan çifti oldu. Pınar Altuğ sosyal medyadan özel paylaşımlar yaparken eşi Yağmur Atacan soluğu deprem bölgesinde aldı ve deprem etkilenen köylere yardım taşıdı. 60 saatlik bir yolculuğun ardından evine dönen Yağmur Atacan bir paylaşım yaparak yaşadıklarını ve deprem bölgelerindeki son durumu anlattı.
12.02.2023 12:57 - Son Güncelleme: 12.02.2023 13:06
O isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu. Depremzedelere yardım taşıyan Yağmur Atacan deprem bölgesinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Off-road araçlarıyla AFAD'la koordineli olarak yardıma koşan Yağmur Atacan ve bulunduğu ekip, ulaşılamayan köylere lojistik destek sağladı.