Mehmet Yalçınkaya yine gönülleri fethetti bu kez kazanlar barınaktaki can dostlar için kaynadı! Yürek sızlatan anlar: "Bu çocukları da unutmadınız"
Mehmet Yalçınkaya yine gönülleri fethetti bu kez kazanlar barınaktaki can dostlar için kaynadı! Yürek sızlatan anlara sosyal medyada, "Bu çocukları da unutmadınız, Allah razı olsun" , "Sert bakışlı koca yürekli şef" , "Güzel yürekli insanlarsınız Allah razı olsun" yorumları yağdı. 24.017 kişinin ölümüne neden olan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Tek yürek halinde mücadele devam ederken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibi sıcak yemek için kolları sıvadı. Depremzedeler için yardıma koşan Mehmet Yalçınkaya ve ekibi bu kez de barınaktaki can dostlar için yemek yaptı.
"BU ÇOCUKLARI DA UNUTMADINIZ ALLAH RAZI OLSUN"
Mehmet Yalçınkaya yine gönülleri fethetti bu kez kazanlar barınaktaki can dostlar için kaynadı! Yürek sızlatan anlar...
7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Magazin dünyasının ünlü isimleri el ele vererek yardıma koştu.
Günlerdir ekip arkadaşlarıyla birlikte depremzedeler için sıcak yemekler yapan Mehmet Yalçınkaya barınaktaki an dostları unutmadı.
Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibiyle deprem bölgesinde! Emir Elidemir, Fatma Nur Uçar, Tolga Şener, Görkem Ünal ve Barış Demir de orada...