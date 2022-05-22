Eski gelin adayı Naz Mila oyunculuğa soyundu! Zuhal Topal'da ünlenmişti! Sosyal medyadan tepki yağdı 'Madagaskar maymunu', 'Sen de oyuncu oldun ya..'
Fenomen gelin adayı Naz Mila oyunculuğa soyundu. Çekimler esnasında çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Mila'ya tepki yağdı. Kullanıcılardan biri 'Sende oyuncu oldun ya herkes olur' yorumunda bulundu. Ardından eski gelin adayının paylaştığını başka bir fotoğrafa da 'Şu makyajları bir silsen aynı Madagaskar maymunu gibi olursun' yorumu geldi. İşte detaylar...
22.05.2022 20:06 - Son Güncelleme: 22.05.2022 20:06
Bir dönem Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen evlilik programında bir çok gelin adayı şimdilerde herkes tarafından tanınıyor. Naz Mila da bu programda ünlenen gelin adaylarından. Programdan sonra İnstagram'da fenomenleşen gelin adayının şimdilerde takipçi sayısı 1,4 milyon! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda cesur pozlarının sınırlarını zorlamaya başlayan Naz Mila son olarak oyunculığa soyundu.
Zuhal Topal'ın gözde gelin adaylarından Naz Mila, program kaldırılınca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı.
Bir korku filminde rol aldığını duyuran Naz Mila çekimler sırasında bir fotoğraf çekerek hesabından paylaştı.