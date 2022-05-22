Eski gelin adayı Naz Mila oyunculuğa soyundu! Zuhal Topal'da ünlenmişti! Sosyal medyadan tepki yağdı 'Madagaskar maymunu', 'Sen de oyuncu oldun ya..'

Bir dönem Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen evlilik programında bir çok gelin adayı şimdilerde herkes tarafından tanınıyor. Naz Mila da bu programda ünlenen gelin adaylarından. Programdan sonra İnstagram'da fenomenleşen gelin adayının şimdilerde takipçi sayısı 1,4 milyon! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda cesur pozlarının sınırlarını zorlamaya başlayan Naz Mila son olarak oyunculığa soyundu.