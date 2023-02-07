Erkan Petekkaya'nın 'enkaz altındalar lütfen yardım edin' sözlerine dayanamayan Seren Serengil: "Hatay'a koşun"
Erkan Petekkaya'nın 'enkaz altındalar lütfen yardım edin' sözlerine dayanamayan Seren Serengil Instagram hesabında, Petekkaya'nın paylaşımına yer verip "Hatay'a koşun" dedi. 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlenen ve Cano adında bir ekek evladı olan Erkan Petekkaya eşi Didem Petekkaya'nın yakın akrabalarının enkaz altında olduğunu bildirdi. Eşinin ailesi için yardım isteyen Erkan Petekkaya'ya destek mesajı Seren Serengil'den geldi.
07.02.2023 11:47 - Son Güncelleme: 07.02.2023 12:00
"HATAY'A KOŞUN"
Erkan Petekkaya'nın 'enkaz altındalar lütfen yardım edin' sözlerine dayanamayan Seren Serengil, "Hatay'a koşun" iyerek destek mesajı gönderdi.
Son olarak O Kız dizisinde canlandırdığı Kadir karakteri ile ekran başına kilitleyen başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
"Sevgili eşim Didem Petekkaya'nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin.
Allah hepimizin yardımcısı olsun" diyen Erkan Petekkaya'nın paylaşımına Seren Serengil de kendi hesabında yer verdi.