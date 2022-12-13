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Haberler Magazin Eski eşi Mert Aydın sorulunca Merve Boluğur'un surat beş karış 'bana kimseyi sormayın' Survivor'a gideceği iddia edilen Merve...

Eski eşi Mert Aydın sorulunca Merve Boluğur'un surat beş karış 'bana kimseyi sormayın' Survivor'a gideceği iddia edilen Merve...

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliği, neden bittiği günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Mert Aydın'ın evliliklerinin 6.gününde annesinin evine gittiği, ameliyatı sonrası Merve Boluğur'un eşinin yanında olmadığı iddia edilmişti. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak edilen Merve Boluğur ve ayrılmak üzere olduğu eşi Mert Aydın önceki gün birlikte görüntülendiler. Tüm bunların ardından Nişantaşı'nda kameralara yaklanan Merve Boluğur, Mert Aydın sorusunu duyunca bakın ne yaptı.

13.12.2022 09:18 - Son Güncelleme: 13.12.2022 09:18
Eski eşi Mert Aydın sorulunca Merve Boluğur’un surat beş karış ’bana kimseyi sormayın’ Survivor’a gideceği iddia edilen Merve...

DJ Mert Aydın ile evlenen ve her fırsatta "Kocam da kocam" diyerek uzun süre gündemde olan oyuncu Merve Boluğur 53 günde boşanmıştı. Ayrılık nedeni olarak pek çok şey ortaya atılsa da çiftten hiçbir zaman açık bir yanıt gelmemişti.

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Eski eşi Mert Aydın sorulunca Merve Boluğur’un surat beş karış ’bana kimseyi sormayın’ Survivor’a gideceği iddia edilen Merve...

Tüm bunların ardından Merve Boluğur ve Mert Aydın, geçtiğimiz günlerde bir mekanda buluşup birlikte vakit geçirmişti. Kahve içen ikili, bir süre sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını fark etmişti.

Keyifleri kaçan eski evliler, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız olmuştu. Ayrılan çifti görenler, haklarında; "Reklam birlikteliği için bir araya geldiler zaten" diye konuştular. Bunun üzerine yüzü asılan Boluğur, oradan uzaklaşmıştı.

Eski eşi Mert Aydın sorulunca Merve Boluğur’un surat beş karış ’bana kimseyi sormayın’ Survivor’a gideceği iddia edilen Merve...

Gergin tavırları dikkat çeken güzel oyuncu, eski eşi ile aynı arabaya binerek mekandan ayrılmıştı. Ardından soluğu Nişantaşı'ndaki bir mekanda aldılar. Bu görüntüler ise akıllara "Barıştılar mı?" sorularını getirmişti.

Eski eşi Mert Aydın sorulunca Merve Boluğur’un surat beş karış ’bana kimseyi sormayın’ Survivor’a gideceği iddia edilen Merve...

KEYİFSİZ VE SİNİRLİ

Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yeni yıl alışverişi için hediyelik züccaciye mağazasına girip ürünleri inceleyen Boluğur'un keyifsiz ve sinirli halleri dikkat çekti.

Eski eşi Mert Aydın sorulunca Merve Boluğur’un surat beş karış ’bana kimseyi sormayın’ Survivor’a gideceği iddia edilen Merve...

Mağaza çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden ünlü isim, bir önceki gün eski eşiyle bir araya geldiği buluşmasıyla ilgili soruları duyar duymaz koşar adımlarla uzaklaşıp "Bana kimseyi sormayın" diye konuştu.

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