Eski eşi Mert Aydın sorulunca Merve Boluğur'un surat beş karış 'bana kimseyi sormayın' Survivor'a gideceği iddia edilen Merve...
Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliği, neden bittiği günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Mert Aydın'ın evliliklerinin 6.gününde annesinin evine gittiği, ameliyatı sonrası Merve Boluğur'un eşinin yanında olmadığı iddia edilmişti. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak edilen Merve Boluğur ve ayrılmak üzere olduğu eşi Mert Aydın önceki gün birlikte görüntülendiler. Tüm bunların ardından Nişantaşı'nda kameralara yaklanan Merve Boluğur, Mert Aydın sorusunu duyunca bakın ne yaptı.
13.12.2022 09:18 - Son Güncelleme: 13.12.2022 09:18
Tüm bunların ardından Merve Boluğur ve Mert Aydın, geçtiğimiz günlerde bir mekanda buluşup birlikte vakit geçirmişti. Kahve içen ikili, bir süre sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını fark etmişti.
Keyifleri kaçan eski evliler, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız olmuştu. Ayrılan çifti görenler, haklarında; "Reklam birlikteliği için bir araya geldiler zaten" diye konuştular. Bunun üzerine yüzü asılan Boluğur, oradan uzaklaşmıştı.
KEYİFSİZ VE SİNİRLİ
Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yeni yıl alışverişi için hediyelik züccaciye mağazasına girip ürünleri inceleyen Boluğur'un keyifsiz ve sinirli halleri dikkat çekti.