Neslihan Atagül 'ne isterse yaparım' dedi eşi Kadir Doğulu 'benim hedefim eşimin memnuniyeti' Ne aşkmış ama!
2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdiği Kadir Doğulu ile başrolü üstlendiği Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterini canlandıran Neslihan Atagül, katıldığı bir söyleşide birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve 5 yıllık eşi Kadir Doğulu hakkında 'ne isterse yapmaya hazırım' demişti. Atagül'ün bu sözlerine eşi Kadir Doğulu'dan yanıt geldi. Etiler'de görüntülenen Kadir Doğulu'ya eşinin kendisi hakkında söyledikleri soruldu. Bakın Doğulu ne yanıt verdi.
13.12.2022 09:48 - Son Güncelleme: 13.12.2022 09:48
Ocak 2021'den bu yana ekranlardan uzak olan ancak 2016'da nikâh masasına oturduğu Kadir Doğulu ile 'Gecenin Ucunda' dizisinde rol almaya başlayan güzel oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde Etiler'deki kuaförüne girerken objektiflere yansımıştı.
SÖYLEŞİDE ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Atagül, önceki gün katıldığı bir söyleşide eşi Kadir Doğulu ile ilgili duygularını dile getirdi, ardından eşiyle sahnede görüntülü konuştu.
"NE İSTERSE YAPMAYA HAZIRIM"
Ünlü oyuncu, "Onun beni çok sevdiğiyle ilgilenmiyorum bazen. O kadar çok seviyorum ki onu, o ne isterse gerçekten yapmaya hazırım. O da benim onu ne kadar sevdiğimle ilgilenmeyip o kadar çok seviyor ki, benim için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır" ifadesini kullandı.