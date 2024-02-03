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Eski eşi Meedo sevgilisiyle paylaşım yapınca Şeyma Subaşı tüm kartları açtı! Küçücük bikisiniyle paylaştı "Ne kadar güzel görünüyorum"

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı'nın önce adı İzzet Antebi ile anılmış önceki gün ise Formula E CEO'su Alejandro Agag'le. Tüm bu yaşananların ardından Subaşı'nın eski eşi Meedo'dan gelen bir paylaşım 'acaba barıştılar mı?' sorularını akıllara getirse de, Meedo yeni aşkıyla ilk paylaşımını yapmıştı. Bu paylaşım sonrası Subaşı, tüm kartları açtı.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 16:07 Güncelleme 03 Şubat 2024, 16:07
Eski eşi Meedo sevgilisiyle paylaşım yapınca Şeyma Subaşı tüm kartları açtı! Küçücük bikisiniyle paylaştı Ne kadar güzel görünüyorum 1

Şeyma Subaşı'dan, yeni sevgilisiyle paylaşım yapan eski eşi Meedo'ya nispet.

Eski eşi Meedo sevgilisiyle paylaşım yapınca Şeyma Subaşı tüm kartları açtı! Küçücük bikisiniyle paylaştı Ne kadar güzel görünüyorum 2

Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Eski eşi Meedo sevgilisiyle paylaşım yapınca Şeyma Subaşı tüm kartları açtı! Küçücük bikisiniyle paylaştı Ne kadar güzel görünüyorum 3

Konuya dair açıklama ise Antebi'den gecikmemişti.

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