Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’ye hapis istemi! Darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme! Eşi vazgeçti ancak...

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Darp ve uyuşturucu ihbarı sonrası yürütülen soruşturma tamamlandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Orçun İynemli'nin eşine karşı gerçekleştirdiği darp eylemi sonrası Eda İynemli şikâyetinden vazgeçti ancak savcılık oyuncu hakkında 'Basit Yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açtı. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.
Olay 22 Ekim 2023 günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana gelmişti. Evli çift birlikte aldıkları alkol sonrası tartışmaya başlamış, tartışma büyümeye başlayınca iddiaya göre oyuncu Orçun İynemli eşi Eda İynemli'yi darp etmişti.
Eda İynemli'nin ihbarı sonrası emniyet güçleri evde yapılan aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay sonrası Orçun ve Eda İynemli çiftinin ifadesinin detayları ortaya çıktı.