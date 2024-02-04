Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’ye hapis istemi! Darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme! Eşi vazgeçti ancak...

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Darp ve uyuşturucu ihbarı sonrası yürütülen soruşturma tamamlandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Orçun İynemli'nin eşine karşı gerçekleştirdiği darp eylemi sonrası Eda İynemli şikâyetinden vazgeçti ancak savcılık oyuncu hakkında 'Basit Yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açtı. İşte detaylar...