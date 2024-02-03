Kıvanç Tatlıtuğ’un ağabeyi Cem ile verdiği poz sosyal medyayı salladı "Gen dağılımındaki adaletsizliğe bakar mısınız" Görenler şok

Serenay Sarıkaya ile başrolünü üslendiği Aile dizisinde Aslan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin annesi Başak Dizer'le yürüttüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettiriyor. Attığı her adımla olay olmayı başaran Tatlıtuğ, bu kez ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Nedeni ise iki kardeşin uzaktan yakından birbirine hiç benzememesi.