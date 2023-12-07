Boynuna dizi dizi altın taktı! Müge Anlı'dan Dilan Polat'a olay gönderme: Yapmayın dedim sonu belli oldu

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'le hafta içi her gün izleyici ile buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılı kariyeriyle parmak ısırtan ünlü isim bugün ekrana gelen programda çok renkli anlar yaşattı. Boynuna altınları takarak canlı yayına çıkan Müge Anlı, gösterişli hayatı ve altınlarını sık sık paylaşan Dilan Polat'a bakın nasıl göndermede bulundu...