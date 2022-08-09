Hatice Şendil dekolteli mayosuyla akılları aldı sonrasında da öpmelere doyamadı! Eşi de Bir Zamanlar Çukurova'dan çıkınca...
Başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan Hatice Şendil, mayosuyla verdiği pozları sosyal medyada yayınlayıp, olay yaratmıştı bir süre önce. Güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Hatice Şendil, yeni sezon öncesi ailesiyle enerji topluyor. Önceki gün Bodrum'da görüntülenen Hatice Şendil, herkesi kendisine hayran bıraktı.
09.08.2022 09:22 - Son Güncelleme: 09.08.2022 09:22
Yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edilmişti.
Ünlü oyuncu Hatice Şendil, başrolünü üstlendiği dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil ardından tatile çıktı.
2017 yılında çocukları Can'ı kucağına alan Hatice Şendil ve oyunculuğu bırakıp yapımcılığa soyunan eşi Burak Sağyaşar önceki gün Bodrum'da çıktıkları aile tatilinde görüntülendi. Bodrum Torba'da bir koya demirleyen çiftin yanlarında çocukları Can da vardı .