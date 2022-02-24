Eski aşıklar bir arada! Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra buluştu! ‘Yıldız ile yan yana gelmeye korkuyorum’ demişti
Eski aşıklar bir arada! Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, bir döneme damga vuran 'Emret Komutanım', 'Lise Defteri', 'Eyvah Kızım Büyüdü' gibi yapımlarla adını duyurmuştu. Hem yakışıklılığıyla hem de oyunculuğuyla beğeni toplayan Kural, Eyvah Kızım Büyüdü dizisindeki partneri Yıldız Asyalı ile yaşadığı büyük aşkla da çok konuşulmuştu. Ancak attığı her adımla adından söz ettiren Kural bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşayarak ekranlardan uzaklaşmıştı. Zor günleri geride bırakan oyuncu, geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme geldi ve Yıldız Asyalı ile ilgili 'yan yana gelmeye korkuyorum' açıklamasıyla çok konuşuldu. Kural şimdi ise eski aşkıyla 24 yıl aradan sonra bir araya gelerek adından söz ettirdi. İşte Yıldız Asyalı ile Arda Kural'ın büyük buluşması...
24.02.2022 23:57 - Son Güncelleme: 25.02.2022 00:16
Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, bir döneme damga vuran 'Emret Komutanım', 'Lise Defteri', 'Eyvah Kızım Büyüdü' gibi yapımlarla adını duyurmuştu.
Hem yakışıklılığıyla hem de oyunculuğuyla beğeni toplayan Kural, Eyvah Kızım Büyüdü dizisindeki partneri Yıldız Asyalı ile yaşadığı büyük aşkla da çok konuşulmuştu.
Saç ektiren ve kilo veren Arda Kural son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Takip eden günlerde ise bir 2. Sayfa programına konuk olan oyuncu, yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu.