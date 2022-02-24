Mine Tugay vücudunu saran transparan üstüyle kayalıkların arasında poz verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı salladı
Mine Tugay vücudunu saran transparan üstüyle kayalıkların arasında poz verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu, eski bir paylaşımını hikaye kısmına taşıyarak tekrar takipçilerinin beğenisine sundu. Vücudunu saran transparan üstüyle boy gösteren 43 yaşındaki Tugay, fit haliyle övgü topladı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...
24.02.2022 23:14 - Son Güncelleme: 24.02.2022 23:14
Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı.