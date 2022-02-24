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Haberler Magazin Mine Tugay vücudunu saran transparan üstüyle kayalıkların arasında poz verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı salladı

Mine Tugay vücudunu saran transparan üstüyle kayalıkların arasında poz verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı salladı

Mine Tugay vücudunu saran transparan üstüyle kayalıkların arasında poz verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu, eski bir paylaşımını hikaye kısmına taşıyarak tekrar takipçilerinin beğenisine sundu. Vücudunu saran transparan üstüyle boy gösteren 43 yaşındaki Tugay, fit haliyle övgü topladı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

24.02.2022 23:14 - Son Güncelleme: 24.02.2022 23:14
Mine Tugay vücudunu saran transparan üstüyle kayalıkların arasında poz verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı salladı

Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da rol almıştı.

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Mine Tugay vücudunu saran transparan üstüyle kayalıkların arasında poz verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı salladı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medyayı aktif kullanarak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

Mine Tugay vücudunu saran transparan üstüyle kayalıkların arasında poz verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı salladı

Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Tugay, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Mine Tugay vücudunu saran transparan üstüyle kayalıkların arasında poz verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu, eski bir paylaşımını hikaye kısmına taşıyarak tekrar takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay vücudunu saran transparan üstüyle kayalıkların arasında poz verdi! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı salladı

FİT HALİNE ÖVGÜ YAĞDI
Vücudunu saran transparan üstüyle boy gösteren Tugay, fit haliyle övgü topladı.

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