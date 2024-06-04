Fatma Karanfil’in eski eşinden paylaşım geldi! “5 yıl evli kaldığım ilk eşimdi” Meğer yıllar önce ünlü sanatçıyla evliymiş...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığın Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan Fatma Karanfil, 72 yaşında aramızdan ayrıldı. Ünlü oyuncunun acı kaybı sevenleri yasa boğdu. Karanfil'in kendisi gibi ünlü olan eski eşinden de paylaşım gecikmedi. Karanfil'le 5 yıl evli kalan ünlü isim, "İlk eşimdi" diyerek nostaljik fotoğraflar ile başsağlığı mesajı yayınladı. İkilinin yıllar önce evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Fatma Karanfil'in eski eşi ve paylaşımı...