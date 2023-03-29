Eşinin darp ettiği iddia edilmişti! Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş boşanıyor evlilikte kriz çıktı! Daha önce inkar etmişti bu kez gemileri yaktı
Geçtiğimiz aylarda Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'yı araç içinde darp ettiği iddia edilmiş ancak sonrasında Ebru Şallı iddiaları reddetmişti. Sonrasında da evliliklerine krizler yaşayan çift, kendilerine bir şans daha verse de gelen haberler iyi değil. Ebru Şallı-Uğur Akkuş çiftinin bu kez boşanma noktasına geldikleri iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor mu?
29.03.2023 14:35 - Son Güncelleme: 29.03.2023 14:35
Bir süre önce şiddet haberleriyle gündeme gelen Ebru Gündeş ile Uğur Akkuş cephesinden flaş iddia...
İki yıl birliktelik yaşayan ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturmuştu.
Bir dönem darp edildiği konuşulan Ebru Şallı'nın evliliğinde kriz çıktı. Ülkemizin önde gelen modellerinden Ebru Şallı'nın iş insanı Uğur Akkuş'la evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenildi.