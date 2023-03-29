Doğuma günler kala düğün! 7 aylık hamile Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya sessiz sedasız evlendi işte ilk kareler

Funda Eryiğit ve Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu. Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti. Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit'in hamilelik haberiyle mutluluğu katlandı.