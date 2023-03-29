RAMAZAN İMSAKİYE
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Doğuma günler kala düğün! 7 aylık hamile Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya sessiz sedasız evlendi işte ilk kareler

2 yıldır birliktelik yaşayan oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen sevgilisi Berkun Oya bir süre sonra bebeklerini kucaklarına alacak. Deprem felaketi nedeniyle düğünlerini ertelyen 7 aylık hamile Funda Eryiğit ile Berkun Oya önceki gün dünyaevine. Sade bir nikahla hayatlarını birleştiren ünlü çiftin nikahından az olsa fotoğraflar geldi. İşte detaylar...

29.03.2023 12:19 - Son Güncelleme: 29.03.2023 12:19
Doğuma günler kala düğün! 7 aylık hamile Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya sessiz sedasız evlendi işte ilk kareler

Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya ile uzun süredir aşk yaşıyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğuma günler kala düğün! 7 aylık hamile Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya sessiz sedasız evlendi işte ilk kareler

Funda Eryiğit ve Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu. Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti. Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit'in hamilelik haberiyle mutluluğu katlandı.

Doğuma günler kala düğün! 7 aylık hamile Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya sessiz sedasız evlendi işte ilk kareler

7 aylık hamile Funda Eryiğit ile Berkun Oya ile nikah masasına oturdu.

Doğuma günler kala düğün! 7 aylık hamile Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya sessiz sedasız evlendi işte ilk kareler

Yaşanan deprem nedeniyle düğünü erteleyen çift, yakın zamanda da anne-baba olacak.

Doğuma günler kala düğün! 7 aylık hamile Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya sessiz sedasız evlendi işte ilk kareler

7 aylık hamile Funda Eryiğit'in yalın ve modern gelinliğini Öniz İpek Derman tasarladı.

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