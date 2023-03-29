Günler önce evlenmişlerdi bu kez ölüm tehditleriyle gündemler "Ölümü hak ediyorsun" Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar ev sahibiyle papaz oldu
20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çiçeği burnunda çift Özcan Deniz ile Samar Dadgar cephesi bu kez karakolluk oldu. Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villada yaşayan Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın tehditlerle ardından karakolla son bulan kabusu evlerinin önünde yapılan bir çalışmayla başladı. Sonra bakın neler oldu.
29.03.2023 15:45 - Son Güncelleme: 29.03.2023 15:45
Son dönemde ev sahibiyle başı derde giren kişiler arasına ünlü sanatçı Özcan Deniz de katıldı. Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu.
Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ikametinde oturduğu sırada sitenin bahçe işleriyle uğraşan görevli kapılarını çalarak ünlü şarkıcının aracını bahçenin önünden çekmesini istedi.
RÖGAR AÇMA KONUSU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Ev sahibinin bahçede rögar açacağını öğrenen Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söyledi.