RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Günler önce evlenmişlerdi bu kez ölüm tehditleriyle gündemler "Ölümü hak ediyorsun" Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar ev sahibiyle papaz oldu

Günler önce evlenmişlerdi bu kez ölüm tehditleriyle gündemler "Ölümü hak ediyorsun" Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar ev sahibiyle papaz oldu

20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çiçeği burnunda çift Özcan Deniz ile Samar Dadgar cephesi bu kez karakolluk oldu. Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villada yaşayan Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın tehditlerle ardından karakolla son bulan kabusu evlerinin önünde yapılan bir çalışmayla başladı. Sonra bakın neler oldu.

29.03.2023 15:45 - Son Güncelleme: 29.03.2023 15:45
Günler önce evlenmişlerdi bu kez ölüm tehditleriyle gündemler Ölümü hak ediyorsun Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar ev sahibiyle papaz oldu

Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, Sarıyer'deki lüks bir sitede ikamet ediyordu.

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Günler önce evlenmişlerdi bu kez ölüm tehditleriyle gündemler Ölümü hak ediyorsun Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar ev sahibiyle papaz oldu

Son dönemde ev sahibiyle başı derde giren kişiler arasına ünlü sanatçı Özcan Deniz de katıldı. Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu.

Günler önce evlenmişlerdi bu kez ölüm tehditleriyle gündemler Ölümü hak ediyorsun Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar ev sahibiyle papaz oldu

Olay 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana geldi.

Günler önce evlenmişlerdi bu kez ölüm tehditleriyle gündemler Ölümü hak ediyorsun Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar ev sahibiyle papaz oldu

Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ikametinde oturduğu sırada sitenin bahçe işleriyle uğraşan görevli kapılarını çalarak ünlü şarkıcının aracını bahçenin önünden çekmesini istedi.

Günler önce evlenmişlerdi bu kez ölüm tehditleriyle gündemler Ölümü hak ediyorsun Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar ev sahibiyle papaz oldu

RÖGAR AÇMA KONUSU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Ev sahibinin bahçede rögar açacağını öğrenen Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söyledi.

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