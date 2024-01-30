Esin Çepni Zafer Görgen'den ayrıldı eşyalarını satışa çıkardı! Eski eşi Bilal Hancı'nın ihanet videosunu ifşalamış futbolcu sevgili yapmıştı!

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan, 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, 2021 yılında Esin Çepni ile dünyaevine girdi. Nikahtan bir yıl sonra ayrılık boşanma haberleriyle gündeme gelen çift, evliliklerine ikinci şansı verdi. Geçtiğimiz aylarda da Çepni, sosyal medya hesabında Hancı'nın bir kadınla dudak dudağa görüntülerini yayınladı ve bu olay magazin gündemine bomba gibi düştü. Sonrasında yollarını ayıran ikiliden Çepni kısa bir süre sonra futbolcu Zafer Görgen'le aşk yaşamaya başlamıştı. Çepni, onunla da yollarını ayırdı ama epey olaylı bir şekilde.
Geçtiğimiz aylarda magazin gündemi, Kafalar grubunun üyelerinde şarkıcı ve oyuncu Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'yi aldatması ile çalkalanmıştı.
2021 yılında nikah masasına oturan Kafalar Grubu'nun üyelerinden biri olan Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni'nin paylaşımları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Çepni görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.