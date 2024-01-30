7 yıl önce evlenip yurt dışına yerleşen Asena’nın eşi bakın kim çıktı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti...

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazınan Asena, bir dönem her dans performansları hem de özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Evlendikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan ve yurt dışına yerleşen ünlü oryantal, yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman gündem oldu. Ünlü isim, şimdi ise eşiyle adından söz ettirdi. Asena'nın eşi bakın kim çıktı.