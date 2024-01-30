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Kardeşleirm’in Akif’i Celil Nalçakan gönlünü bakın kime kaptırdı! Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

2006'da ATV ekranlarında yayınlanan Sıla dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Celil Nalçakan, kariyeri boyunca sergilediği performanslarla sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandıran Nalçakan, son olarak özel hayatıyla gündeme geldi. Nalçakan, önceki gece Etiler'de sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 09:00 Güncelleme 30 Ocak 2024, 09:05
Kardeşleirm’in Akif’i Celil Nalçakan gönlünü bakın kime kaptırdı! Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! 1

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, 2006 yılında ATV'de izleyici ile buluşan Sıla dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Kardeşleirm’in Akif’i Celil Nalçakan gönlünü bakın kime kaptırdı! Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! 2

'Bitmeyen Şarkı' dizisinde canlandırdığı karakterle de geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son olarak Kardeşlerim'de Akif karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Kardeşleirm’in Akif’i Celil Nalçakan gönlünü bakın kime kaptırdı! Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! 3

Kariyeri boyunca sergilediği performanslarla sık sık adından söz ettiren Nalçakan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

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