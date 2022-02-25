Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw'ın görüntüsü bomba! Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor? “Sanki yeniden doğdum"

Ebru Gündeş'i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takıldı. Sosyal medyada dolaşıma çıkan videoda Ebru Gündeş, Sezen Aksu'nun ünlü şarkısı "Seni İstiyorum"u söylerken manalı bir jest yapıyor.