Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw'ın görüntüsü bomba! Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor? “Sanki yeniden doğdum"
Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw'ın görüntüsü bomba! Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor? 11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'dan geçen sene iddialara göre 'ihanet' nedeni ile boşanan Ebru Gündeş'in karnında yeniden kelebekler uçuşuyor. Elde edilen bilgiye göre ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç işadamı Rassan Khoshnaw. Peki kim bu Rassan Khoshnaw?
EBRU'NUN AĞZI KULAKLARINDA!
Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw'ın görüntüsü bomba! Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor?
11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş'in karnında yeniden kelebeklerin uçuşuyor. İddiaya göre ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç işadamı Rassan Khoshnaw.
Hürriyet'in haberine göre; 28 yaşındaki Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş'e abayı o kadar yakmış.
Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyor.
Ebru Gündeş'i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takıldı. Sosyal medyada dolaşıma çıkan videoda Ebru Gündeş, Sezen Aksu'nun ünlü şarkısı "Seni İstiyorum"u söylerken manalı bir jest yapıyor.