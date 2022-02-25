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Haberler Magazin Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw'ın görüntüsü bomba! Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor? “Sanki yeniden doğdum"

Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw'ın görüntüsü bomba! Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor? “Sanki yeniden doğdum"

Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw'ın görüntüsü bomba! Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor? 11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'dan geçen sene iddialara göre 'ihanet' nedeni ile boşanan Ebru Gündeş'in karnında yeniden kelebekler uçuşuyor. Elde edilen bilgiye göre ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç işadamı Rassan Khoshnaw. Peki kim bu Rassan Khoshnaw?

25.02.2022 09:16 - Son Güncelleme: 25.02.2022 10:05
Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw’ın görüntüsü bomba! Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor? “Sanki yeniden doğdum

EBRU'NUN AĞZI KULAKLARINDA!

Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw'ın görüntüsü bomba! Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw’ın görüntüsü bomba! Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor? “Sanki yeniden doğdum

11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş'in karnında yeniden kelebeklerin uçuşuyor. İddiaya göre ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç işadamı Rassan Khoshnaw.

Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw’ın görüntüsü bomba! Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor? “Sanki yeniden doğdum

Hürriyet'in haberine göre; 28 yaşındaki Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş'e abayı o kadar yakmış.

Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw’ın görüntüsü bomba! Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor? “Sanki yeniden doğdum

Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyor.

Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw’ın görüntüsü bomba! Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor? “Sanki yeniden doğdum

Ebru Gündeş'i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takıldı. Sosyal medyada dolaşıma çıkan videoda Ebru Gündeş, Sezen Aksu'nun ünlü şarkısı "Seni İstiyorum"u söylerken manalı bir jest yapıyor.

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