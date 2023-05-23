Eşi Emir Ersoy'la paraya kıymış! Deniz manzaralı havuzda org... Ömer'in mülayim Gamze'si Gökçe Bahadır’ın evi saray yavrusundan farksız!
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın evi, son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ömer karakteriyle tanınan ve mülayim kişiliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Gökçe Bahadır'ın evi, hayranlarının meraklı gözlerinden kaçmadı. Üstelik, Bahadır'ın 2 yıllık eşi Emir Ersoy ile birlikte gayrimenkule yatırım yapması, dikkatleri üzerine çeken bir diğer detay oldu. Gökçe Bahadır'ın evi, şıklığı ve zarif detaylarıyla dikkat çeken bir tasarıma sahip. İhtişamlı bir konuta sahip olan Bahadır, estetik zevkiyle göz kamaştırıyor. Evine girenlerin hayranlıkla baktığı detaylar, Bahadır'ın özenle seçtiği dekorasyon öğeleriyle birleşiyor.
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın evi saray yavrusundan farksız! 2022 yılında Emir Ersoy ile dünyaevine giren Bahadır daha sonra rotasını Bodrum'a çevirdi. Tatil bölgesine yatırım yapan çift önce 4 milyona ev alıp 6'ya sattı. Daha sonra da 10 milyonluk villa sahibi oldu. Son dönemlerde reklamlar ve dijital bir platformdan hatırı sayılır bir gelir elde eden 40 yaşındaki oyuncu seneler evvel Yaprak Dökümü isimli dizi ile büyük bir üne kavuşmuştu. Şimdilerde ise Ömer dizisinde rol alıyor. İşte çiftin muhteşem lüks evi…
Tekrar bölümleri halen izlenen Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Törpü Yeliz karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Bahadır en büyük çıkışını ise Yaprak Dökümü dizisi ile yaptı.
2022 yılında müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile dünyaevine giren Bahadır şimdilerde lük evi ile gündemde.
Gökçe Bahadır'ın, Alaçatı'da sahibi olduğu evi satarak, Bodrum'da başka bir ev aldığı ortaya çıktı. Yeni evinin değeri dudak uçuklatan oyuncunun, İstanbul'da olmalarının gerekmediği zamanlarda eşiyle birlikte Bodrum'daki evlerinde yaşayacakları öğrenildi.