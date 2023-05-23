Eşi Emir Ersoy’la paraya kıymış! Deniz manzaralı havuzda org... Ömer’in mülayim Gamze’si Gökçe Bahadır’ın evi saray yavrusundan farksız!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın evi saray yavrusundan farksız! 2022 yılında Emir Ersoy ile dünyaevine giren Bahadır daha sonra rotasını Bodrum'a çevirdi. Tatil bölgesine yatırım yapan çift önce 4 milyona ev alıp 6'ya sattı. Daha sonra da 10 milyonluk villa sahibi oldu. Son dönemlerde reklamlar ve dijital bir platformdan hatırı sayılır bir gelir elde eden 40 yaşındaki oyuncu seneler evvel Yaprak Dökümü isimli dizi ile büyük bir üne kavuşmuştu. Şimdilerde ise Ömer dizisinde rol alıyor. İşte çiftin muhteşem lüks evi…