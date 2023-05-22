Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen'in ikizleri Neva ile Sanberk kocaman oldu görenler: "Çok tatlısınız" Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti
Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen'in ikizleri Neva ile Sanberk kocaman oldu görenler, "Çok tatlısınız" , "Maşallah" , "Allah bağışlasın" yorumları yaptı. Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti minik Neva'nın. Hastalığı ile hem ailesini hem de Sinan Özen hayranlarını korkutmuştu. 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen'in biri kız biri erkek olan ikizleri Neva ile Sanberk sosyal medya gündeminde.
Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen'in ikizleri Neva ile Sanberk kocaman oldu görenler, "Çok tatlısınız" yorumları yaptı. Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti Neva'nın...
2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen'in biri kız biri erkek olan ikizleri Neva ile Sanberk bebek doğduğu günden bu yana magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çocuklardan. Nedeni ise Neva bebeğin doğduktan sonra yaşadığı sağlık sorunları.
Müge Anlı'nın 'can arkadaşım' dediği Sinan Özen, Sanberk - Neva ikizlerinden kızı Neva bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi vermişti 3 ay önce.
Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olarak da bilinen ünlü şarkıcı Sinan Özen, 3 yaşındaki Neva hakkında, "Kızım zor olan dönemi atlattı. Şimdi önümüzde bir sıkıntılı dönem var. Cuma günü beyin tomografisi çekilecek. Onunla ilgili son dönemlerde yeni çıkan serebral palsi dediğimiz bir hastalığımız var."