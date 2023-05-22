Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen'in ikizleri Neva ile Sanberk kocaman oldu görenler: "Çok tatlısınız" Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti

2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen'in biri kız biri erkek olan ikizleri Neva ile Sanberk bebek doğduğu günden bu yana magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çocuklardan. Nedeni ise Neva bebeğin doğduktan sonra yaşadığı sağlık sorunları.