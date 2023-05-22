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Haberler Magazin Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen'in ikizleri Neva ile Sanberk kocaman oldu görenler: "Çok tatlısınız" Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti

Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen'in ikizleri Neva ile Sanberk kocaman oldu görenler: "Çok tatlısınız" Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti

Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen'in ikizleri Neva ile Sanberk kocaman oldu görenler, "Çok tatlısınız" , "Maşallah" , "Allah bağışlasın" yorumları yaptı. Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti minik Neva'nın. Hastalığı ile hem ailesini hem de Sinan Özen hayranlarını korkutmuştu. 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen'in biri kız biri erkek olan ikizleri Neva ile Sanberk sosyal medya gündeminde.

22.05.2023 15:22 - Son Güncelleme: 22.05.2023 15:43
Müge Anlı’nın can dostu Sinan Özen’in ikizleri Neva ile Sanberk kocaman oldu görenler: Çok tatlısınız Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti

Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen'in ikizleri Neva ile Sanberk kocaman oldu görenler, "Çok tatlısınız" yorumları yaptı. Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti Neva'nın...

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Müge Anlı’nın can dostu Sinan Özen’in ikizleri Neva ile Sanberk kocaman oldu görenler: Çok tatlısınız Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti

2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen'in biri kız biri erkek olan ikizleri Neva ile Sanberk bebek doğduğu günden bu yana magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çocuklardan. Nedeni ise Neva bebeğin doğduktan sonra yaşadığı sağlık sorunları.

Müge Anlı’nın can dostu Sinan Özen’in ikizleri Neva ile Sanberk kocaman oldu görenler: Çok tatlısınız Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti

Müge Anlı'nın 'can arkadaşım' dediği Sinan Özen, Sanberk - Neva ikizlerinden kızı Neva bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi vermişti 3 ay önce.

Müge Anlı’nın can dostu Sinan Özen’in ikizleri Neva ile Sanberk kocaman oldu görenler: Çok tatlısınız Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olarak da bilinen ünlü şarkıcı Sinan Özen, 3 yaşındaki Neva hakkında, "Kızım zor olan dönemi atlattı. Şimdi önümüzde bir sıkıntılı dönem var. Cuma günü beyin tomografisi çekilecek. Onunla ilgili son dönemlerde yeni çıkan serebral palsi dediğimiz bir hastalığımız var."

Müge Anlı’nın can dostu Sinan Özen’in ikizleri Neva ile Sanberk kocaman oldu görenler: Çok tatlısınız Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti

"KIZIM ZOR OLAN DÖNEMİ ATLATTI"

"Bu ikinci evreyi, yeni tanıyı gördük. Kızım bana Allah'ın bir ödülü. Onun bana bakan, gülen gözüne dünyaları veririm. 40 yıl müziğim bir yana o bir yana. Dualarınızı bekliyorum" demişti.

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