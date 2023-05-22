Şakşuka Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, Nazan Şoray'ın kopyası! Görenlerin ağzı açık kaldı: "Türkan Şoray'ın kardeşi gibi..."
Şakşuka Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, Nazan Şoray'ın kopyası! Görenlerin ağzı açık kaldı. Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Şakşuka Tarık Mengüç'ün eşi sosyal medya gündeminde. Baran ve Sevde adında iki evlada sahip olan Tarık Mengüç ile eşi Funda Mengüç birbirlerine hala ilk günkü gibi sırılsıklam aşık. Eşine olan sevgisini sosyal medyada dile getirmekten çekinmeyen Tarık Mengüç'e, "Eşinizi Türkan Şoray'ın kardeşi sandım" yorumları yağıyor.
22.05.2023 15:54 - Son Güncelleme: 22.05.2023 16:01
Şakşuka Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, Nazan Şoray'ın kopyası! Görenlerin ağzı açık kaldı, "Türkan Şoray'ın kardeşi gibi..." yorumları yağdı.
2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapan Tarık Mengüç, ardından televizyon macerasına da atıldı ve Cennet Mahallesi ile Survivor 2017 kadrosunda yer aldı.
Baran ve Sevde adında iki çocuk babası olan Tarık Mengüç eşi Funda Mengüç ile mutlu bir hayat sürdürüyor. Sevde adında bir kızı ve Baran adında oğlu olan sanatçı, sosyal medyadan ailesini sıklıkla paylaşıyor.
Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç ile son paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.