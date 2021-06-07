Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den cüretkar paylaşım! Bikinisiyle objektif karşısına geçti herkes onu konuştu
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den cüretkar paylaşım! Bikinisiyle objektif karşısına geçti… Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı esprili paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti. Şimdilerde ailesi ile birlikte Alaçatı'da 250 bin TL'ye tuttukları villada tatil yapan Yenenler, bu kez iddialı bir paylaşımda bulundu. Tescilli güzel, bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Mart ayında oğlu Mete'yi kucağına alan Berfu Yenenler'in fit hali ise dikkat çekti. İşte Berfu Yenenler'in iddialı pozu…
07.06.2021 21:53
- Son Güncelleme: 07.06.2021 21:53
Yaz için eşi Eser Yenenler ve iki çocuğuyla birlikte Alaçatı'da 250 bin TL'ye tuttukları villaya giden Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı eğlenceli paylaşımlarla takipçilerini kahkahaya boğan tescilli güzel, bu kez iddia bir pozunu Instagram sayfasında yayınladı.
Berfu Yenenler, lacivert bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Yenenler'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.
Mart ayında ikinci oğlu Mert'i kucağına alan çiçeği burnunda anne Berfu Yenenler'in fit hali ise olay oldu.
Takipçileri, Yenenler'in fit fiziğine dikkat çekerek övgü yağdırdı. Berfu Yenenler için "Sen 2 ay önce çocuk doğurdun Berfu kendine gel", "2 çocuğu ben doğurmuş gibiyim, bu ne ya ateş ediyorsun", "Sırrın ne Berfu? Bu kadar kısa sürede bu fiziğe nasıl kavuştun?" yorumları yapıldı.