Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den cüretkar paylaşım! Bikinisiyle objektif karşısına geçti herkes onu konuştu

Takipçileri, Yenenler'in fit fiziğine dikkat çekerek övgü yağdırdı. Berfu Yenenler için "Sen 2 ay önce çocuk doğurdun Berfu kendine gel", "2 çocuğu ben doğurmuş gibiyim, bu ne ya ateş ediyorsun", "Sırrın ne Berfu? Bu kadar kısa sürede bu fiziğe nasıl kavuştun?" yorumları yapıldı.