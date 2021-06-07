Aşkın Tarifi'nin Taylan'ı Alper Saldıran bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Alper Saldıran’ın memleketi…
Aşkın Tarifi'nin Taylan'ı Alper Saldıran bakın aslen nereli çıktı! Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu'nun başrolünü paylaştığı Aşkın Tarifi'nde Taylan karakterini canlandıran Alper Saldıran'ın özel hayatı merak oldu. Dizinin bu akşam ilk kez izleyiciyle buluşmasının ardından gündeme gelen Alper Saldıran'ın özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Alper Saldıran nereli?" sorusunun cevabını aratmaya başladı. İşte Alper Saldıran'ın memleketi…
07.06.2021 21:21
- Son Güncelleme: 07.06.2021 21:52