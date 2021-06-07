Vav TV İzle

Aşkın Tarifi'nin Taylan'ı Alper Saldıran bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Alper Saldıran’ın memleketi…

Aşkın Tarifi'nin Taylan'ı Alper Saldıran bakın aslen nereli çıktı! Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu'nun başrolünü paylaştığı Aşkın Tarifi'nde Taylan karakterini canlandıran Alper Saldıran'ın özel hayatı merak oldu. Dizinin bu akşam ilk kez izleyiciyle buluşmasının ardından gündeme gelen Alper Saldıran'ın özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Alper Saldıran nereli?" sorusunun cevabını aratmaya başladı. İşte Alper Saldıran'ın memleketi…

07.06.2021 21:21 - Son Güncelleme: 07.06.2021 21:52
Aşkın Tarifi'nin Taylan'ı Alper Saldıran bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Alper Saldıran’ın memleketi…

Kadrosunda Alper Saldıran, Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu gibi oyuncuların yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi bu akşam ilk kez izleyici karşısına çıktı. Dizide Taylan karakterini canlandıran Alper Saldıran'ın özel hayatı da merak oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aşkın Tarifi'nin Taylan'ı Alper Saldıran bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Alper Saldıran’ın memleketi…

Alper Saldıran'ın özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Alper Saldıran nereli?" sorusunun cevabını aratmaya başladı.

Aşkın Tarifi'nin Taylan'ı Alper Saldıran bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Alper Saldıran’ın memleketi…

İşte başta Alper Saldıran olmak üzere ünlü isimler ve memleketleri…

Aşkın Tarifi'nin Taylan'ı Alper Saldıran bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Alper Saldıran’ın memleketi…

Merve Dizdar - İzmir

Aşkın Tarifi'nin Taylan'ı Alper Saldıran bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Alper Saldıran’ın memleketi…

Burak Deniz - İzmit