Aşkın Tarifi'nin Taylan'ı Alper Saldıran bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Alper Saldıran’ın memleketi…

Kadrosunda Alper Saldıran, Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu gibi oyuncuların yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi bu akşam ilk kez izleyici karşısına çıktı. Dizide Taylan karakterini canlandıran Alper Saldıran'ın özel hayatı da merak oldu.