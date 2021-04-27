Binnur Kaya’nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Bakın küçükken ne olmak istiyormuş…

Binnur Kaya'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Kaynanalar, Yedi Numara, Bir Demet Tiyatro, Şarkı Söyleyen Kadınlar ve Cinayet Süsü gibi birçok başarılı yapımda yer alan bu kez oyunculuğuyla değil çocukluk fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakterine can veren ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın çocukluk yıllarına ait fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun fotoğrafları büyük ses getirdi. İşte Binnur Kaya'nın çocukluk yıllarına ait o fotoğrafları…

27.04.2021 16:12 - Son Güncelleme: 27.04.2021 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





