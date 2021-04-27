RAMAZAN İMSAKİYE
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Binnur Kaya’nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Bakın küçükken ne olmak istiyormuş…

Binnur Kaya'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Kaynanalar, Yedi Numara, Bir Demet Tiyatro, Şarkı Söyleyen Kadınlar ve Cinayet Süsü gibi birçok başarılı yapımda yer alan bu kez oyunculuğuyla değil çocukluk fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakterine can veren ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın çocukluk yıllarına ait fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun fotoğrafları büyük ses getirdi. İşte Binnur Kaya'nın çocukluk yıllarına ait o fotoğrafları…

27.04.2021 16:12 - Son Güncelleme: 27.04.2021 16:12
Binnur Kaya’nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Bakın küçükken ne olmak istiyormuş…

Şimdilerde Kırmızı Oda dizisiyle izleyiciyle buluşan Binnur Kaya, son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından biri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Binnur Kaya’nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Bakın küçükken ne olmak istiyormuş…

Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı 'Nazire' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve daha sonra canlandırdığı karakterlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son yıllarda yaptığı işlerle büyük beğeni topluyor.

Binnur Kaya’nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Bakın küçükken ne olmak istiyormuş…

Utangaç ve mahcup karakteriyle bilinen Binnur Kaya, bu kez oyunculuğuyla değil çocukluk fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Binnur Kaya’nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Bakın küçükken ne olmak istiyormuş…

Ünlü oyuncunun fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. İşte Binnur Kaya'nın çocukluk fotoğrafları…

Binnur Kaya’nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Bakın küçükken ne olmak istiyormuş…

"KAPICI OLMAK İSTİYORDUM"
Ünü oyuncu verdiği bir röportajda "Çocukken ne olmak istiyordun?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: "Çocukken kapıcı olmak istiyordum. (Gülüyor) Şimdi apartman görevlisi diyorlar, ama o zaman kapıcı diyorduk.