Binnur Kaya’nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Bakın küçükken ne olmak istiyormuş…
Binnur Kaya'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı kasıp kavurdu! Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Kaynanalar, Yedi Numara, Bir Demet Tiyatro, Şarkı Söyleyen Kadınlar ve Cinayet Süsü gibi birçok başarılı yapımda yer alan bu kez oyunculuğuyla değil çocukluk fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakterine can veren ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın çocukluk yıllarına ait fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun fotoğrafları büyük ses getirdi. İşte Binnur Kaya'nın çocukluk yıllarına ait o fotoğrafları…
27.04.2021 16:12
- Son Güncelleme: 27.04.2021 16:12
Şimdilerde Kırmızı Oda dizisiyle izleyiciyle buluşan Binnur Kaya, son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından biri.
Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı 'Nazire' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve daha sonra canlandırdığı karakterlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son yıllarda yaptığı işlerle büyük beğeni topluyor.
Utangaç ve mahcup karakteriyle bilinen Binnur Kaya, bu kez oyunculuğuyla değil çocukluk fotoğraflarıyla gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. İşte Binnur Kaya'nın çocukluk fotoğrafları…
"KAPICI OLMAK İSTİYORDUM"
Ünü oyuncu verdiği bir röportajda "Çocukken ne olmak istiyordun?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: "Çocukken kapıcı olmak istiyordum. (Gülüyor) Şimdi apartman görevlisi diyorlar, ama o zaman kapıcı diyorduk.