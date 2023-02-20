Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler deprem bölgesinde! Fotoğraftaki o detaya gelen yorumla küplere bindi: "Dışarı çıkarken unutup çıkmışım..."
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler deprem bölgesinde! O kareye gelen yorumla küplere bindi, Berfu Yenenler Instagram'dan gelen yoruma verdiği yanıtla dikkat çekti. 2019 yılında nikah masasına oturan 2015 Miss Turkey güzellerinden Berfu Yenenler (26) ile ünlü oyuncu Eser Yenenler (38) önce örnek bir davranışa imza attı. Kuzey Yenenler ve Mete Yenenler adında iki çocuğu bulunan çift, depremde sahibini kaybeden 2 köpeği sahiplendi. Ardından teprem bölgesine giden ve depremzede çocuklarla bir araya gelen Berfu ile Eser Yenenler çifti, kendisine gelen bir yoruma tepki gösterdi.
20.02.2023 16:12 - Son Güncelleme: 20.02.2023 16:20
"DIŞARI ÇIKARKEN UNUTUP ÇIKMIŞIM..."
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler deprem bölgesinde! Fotoğraftaki o detaya gelen yorumla küplere bindi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler, bölgeye gönderilen yardım çalışmalarına destek olup, maddi destekte bulunmaya devam ediyorlar.
Kuzey ve Mete adında iki erkek evlada sahip olan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler ise Türkiye'yi yasa boğan depremde ailesini kaybeden 2 sevimli köpeği sahiplendi.
SAHİBİNİ DEPREMDE KAYBEDEN 2 KÖPEĞE EVLERİNİ AÇTILAR
. Malatya'da enkazdan çıkarılan ve sahiplerini kaybeden 2 köpeği evlerine getiren Berfu Yenenler, çocukları ve sevimli iki köpeğin birlikte çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.