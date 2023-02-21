Bircan Bali canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! "Baraj patladı" haberini yayıp günah çıkartmıştı "Yedin yuttun hesap vereceksin Oğuzhan Uğur"
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası "Hatay'da baraj patladı" asılsız paylaşımı sonrası bölgede büyük bir izdiham ve paniğe sebep olmuştu Oğuzhan Uğur. Sonrasında yine sosyal medyada günah çıkarmaya çalışan ardından ifade veren Oğuzhan Uğur'a, Bircan Bali'den çok sert bir tepki geldi. Bali "Hesap vereceksin Oğuzhan Uğur" dedi ve açtı ağzını yumdu gözünü.
21.02.2023 09:58 - Son Güncelleme: 21.02.2023 09:59
"Yarseli Barajı patladı" yalanı sonrası Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Uğur'a tepki her geçen gün büyüyor.