Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler acımadı! Demet Özdemir’in biricik aşkı Oğuzhan Koç’un karizmasını yerle bir etti özür diledi ama…

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler acımadı! Oğuzhan Koç'un karizmasını yerle bir etti… Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında oğlu Kuzey ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Yeneler, şimdilerde Demet Özdemir ile aşk yaşayan yakın dostu Oğuzhan Koç'un fotoğrafını Kuzey'e gösterip 'Bu kim?' diye sordu. Minik Kuzey'in verdiği cevap ise olay oldu. Kuzey'in cevabının ardından sosyal medya kullanıcıları, 'Oğuzhan Koç'un karizması yerle bir oldu', 'Bu hikayede yanan Oğuzhan Koç oldu' yorumlarında bulundu. İşte Kuzey'in olay olan o cevabı…

27.06.2021 02:02 - Son Güncelleme: 27.06.2021 02:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





