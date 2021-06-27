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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler acımadı! Demet Özdemir’in biricik aşkı Oğuzhan Koç’un karizmasını yerle bir etti özür diledi ama…

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler acımadı! Oğuzhan Koç'un karizmasını yerle bir etti… Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında oğlu Kuzey ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Yeneler, şimdilerde Demet Özdemir ile aşk yaşayan yakın dostu Oğuzhan Koç'un fotoğrafını Kuzey'e gösterip 'Bu kim?' diye sordu. Minik Kuzey'in verdiği cevap ise olay oldu. Kuzey'in cevabının ardından sosyal medya kullanıcıları, 'Oğuzhan Koç'un karizması yerle bir oldu', 'Bu hikayede yanan Oğuzhan Koç oldu' yorumlarında bulundu. İşte Kuzey'in olay olan o cevabı…

27.06.2021 02:02 - Son Güncelleme: 27.06.2021 02:02
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler acımadı! Demet Özdemir’in biricik aşkı Oğuzhan Koç’un karizmasını yerle bir etti özür diledi ama…

Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini gülümsetmeyi yine başardı.

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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler acımadı! Demet Özdemir’in biricik aşkı Oğuzhan Koç’un karizmasını yerle bir etti özür diledi ama…

Eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'e yakın dostu Oğuzhan Koç'un fotoğrafını gösterip 'Bu kim?' sorusunu yöneltti.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler acımadı! Demet Özdemir’in biricik aşkı Oğuzhan Koç’un karizmasını yerle bir etti özür diledi ama…

O anları kayıt altına alıp Instagram hesabında paylaşan Berfu Yenenler, oğlundan 'Dede' cevabını aldı.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler acımadı! Demet Özdemir’in biricik aşkı Oğuzhan Koç’un karizmasını yerle bir etti özür diledi ama…

Kuzey'in Oğuzhan Koç'a 'dede' dediği anları esprili bir şarkı ve montajla takipçilerinin beğenisine sunan Yenenler'in paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler acımadı! Demet Özdemir’in biricik aşkı Oğuzhan Koç’un karizmasını yerle bir etti özür diledi ama…

Ünlü ismin 'Özür dileriz' notuyla yayınladığı video binlerce yorum ve beğeni aldı.