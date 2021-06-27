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Şafak Sezer’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanmadı işte Şafak Sezer’in güzel eşi Esra…

Şafak Sezer'in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanmadı… Ünlü oyuncu Şafak Sezer, İbo Show'a konuk olmasının ardından gündeme geldi. Kolpaçino: Bomba, Alemin Kıralı Kutsal Damacana gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Şafak Sezer'in özel hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, özellikle ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Şafak Sezer'in eşi Esra Sezer'i gören ise şaştı kaldı. İşte ünlü oyuncu Şafak Sezer'in güzel eşi Esra…

27.06.2021 01:19 - Son Güncelleme: 27.06.2021 01:19
Şafak Sezer’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanmadı işte Şafak Sezer’in güzel eşi Esra…

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, İbo Show'a konuk olmasının ardından gündeme geldi. Kolpaçino: Bomba, Alemin Kıralı Kutsal Damacana gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Şafak Sezer'in özel hayatı merak konusu oldu.

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Şafak Sezer’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanmadı işte Şafak Sezer’in güzel eşi Esra…

Çok sayıda internet kullanıcısı, özellikle ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Şafak Sezer'in eşi Esra Sezer'i gören ise şaştı kaldı.

Şafak Sezer’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanmadı işte Şafak Sezer’in güzel eşi Esra…

Verdiği bir röportajda Şafak Sezer ile tanışma hikayesini anlatan Sezer'in şu sözleri ise dikkat çekti: "İlk karşılaşmamızda kız kardeşime 'Bu çocuk o gözleri şaşı olan komedyen değil mi, onun adı neydi, Şafak mıydı, Çapak mıydı' diye aramızda şakalaştık. Sonra ben tuvalete gittim, peşimden geldi, telefon numaramı istedi. Ertesi sabah aradı ve oyununa davet etti. Öyle başladı..."

Şafak Sezer’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanmadı işte Şafak Sezer’in güzel eşi Esra…

İşte Şafak Sezer başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

Şafak Sezer’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanmadı işte Şafak Sezer’in güzel eşi Esra…

BURCU BİRİCİK