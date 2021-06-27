Şafak Sezer’in sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanmadı işte Şafak Sezer’in güzel eşi Esra…

Verdiği bir röportajda Şafak Sezer ile tanışma hikayesini anlatan Sezer'in şu sözleri ise dikkat çekti: "İlk karşılaşmamızda kız kardeşime 'Bu çocuk o gözleri şaşı olan komedyen değil mi, onun adı neydi, Şafak mıydı, Çapak mıydı' diye aramızda şakalaştık. Sonra ben tuvalete gittim, peşimden geldi, telefon numaramı istedi. Ertesi sabah aradı ve oyununa davet etti. Öyle başladı..."