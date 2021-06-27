Milyoner'de sorulan 'Serdar Ortaç' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu!
Atv ekranlarında yayınlanan Milyoner yine çok konuşuldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan 'Serdar Ortaç' sorusu geceye damgasını vurdu. Yarışmacının soru karşısında joker hakkını kullanması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular ve yanıtları...
27.06.2021 02:20
- Son Güncelleme: 27.06.2021 02:20