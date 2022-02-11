Eser Yenenler'den bomba itiraf! Ardı arkası kesilmedi tek tek sıraladı: "Yetenek Sizsiniz jürisi olunca..."
Eser Yenenler'den bomba itiraf! Ardı arkası kesilmedi tek tek sıraladı... Bir YouTube programına konuk olan Eser, çarpıcı açıklamaları ile dikkat çekti. Eser, Berfu Yenenler ile evlenmenin hayatını her açıdan çok olumlu etkilediğini söyleyerek, iki çocuk babası olmanın bazen kendisini zorladığını itiraf etti. Eser Yenenler, ardından Yetenek Sizsiniz jürisi olmasıyla ilgili de konuştu, baın neler söyledi.
11.02.2022 11:59
- Son Güncelleme: 11.02.2022 12:05
"YETENEK SİZSİNİZ JÜRİSİ OLUNCA..."
Eser Yenenler'den bomba itiraf! Ardı arkası kesilmedi tek tek sıraladı...
Eser Yenenler Armağan Çağlayan'ın kanalına konuk oldu. Yetenek Sizsiniz jürisi olduğu dönemle ilgili konuşan Yenenler "Çok büyük bir teklifti. Jüri olunca antipati toplamaya başladım. Enteresandı; Acun, Hülya Avşar, Eser... Rüya gibiydi" itirafında bulundu.
İkinci çocuk ve pandeminin etkisiyle yeniden kilo aldığını anlatan Eser Yenenler, tokluk hormonuna alerjisi olduğunu da açıkladı.
Berfu Yenenler ile evlenmenin hayatını her açıdan çok olumlu etkilediğini söyleyen Yenenler, iki çocuk babası olmanın bazen kendisini zorladığını itiraf etti.