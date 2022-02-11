Ece Erken'in acısı dinmiyor... Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile en romantik hallerini paylaştı! Hain saldırıya kurban gitmişti...
Ece Erken'in acısı dinmiyor... Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu hain saldırıya kurban gitmişti... Ünlü sunucu ve oyuncu Ece Erken Instagram paylaşımı ile dikkat çekiyor. İki hafta önce eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken bu sefer de eşiyle dans ettiği bir videoyu paylaştı. Geçtiğimiz günlerde rahmetli Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son olarak eşi Ece Erken'in Youtube kanalına konuk olduğu ortaya çıkmış, görüntüler yürek sızlatmıştı...
Ece Erken'in acısı dinmiyor... Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı hain saldırıya kurban gitmişti... Ünlü sunucu ve oyuncu Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile en romantik hallerini paylaştı...
YEDİ AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ
Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.
UĞRADIĞI SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
Ancak geçtiğimiz hafta avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
MUTLU ANLARINI PAYLAŞTI
Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine sarılarak dans ettiği görüntüleri paylaştı.