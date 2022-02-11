Vav TV İzle
Haberler Magazin Buse Varol ayrılık iddiaları sonrası gitti değiştirdi 'o deli aşık mazide kaldı' dedi! Alişan sessizken Buse'den 'kaybettiğine dön bak'

Buse Varol ayrılık iddiaları sonrası gitti değiştirdi 'o deli aşık mazide kaldı' dedi! Alişan sessizken Buse'den 'kaybettiğine dön bak'

2018 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un günlerdir boşanacağı iddia ediliyordu. Çift, kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlamış, ortaya çıkan görüntüler ise ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Alişan ile Buse Varol'un sessiz sedasız boşanma dilekçesi verdiği ortaya çıkmış sonrasında da alyanssız görüntüsü olay olmuştu. Bir yandan da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Buse Varol'dan peş peşe 'ne kaybettiğine dön bir bak' paylaşımları geliyor. Bu arada Varol ufak bir imaj değişikliği yaparak da güzelliğine güzellik kattı. İşte Tektaş cephesinde yaşananlar.

11.02.2022 12:12 - Son Güncelleme: 11.02.2022 12:12
Buse Varol ayrılık iddiaları sonrası gitti değiştirdi ’o deli aşık mazide kaldı’ dedi! Alişan sessizken Buse’den ’kaybettiğine dön bak’

Buse Varol ve Alişan'ın evleri ayırdıkları ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Bir süredir boşanma haberleri ile de sık sık gündeme gelen çiftin resmi işlemlere başladığı konuşuluyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buse Varol ayrılık iddiaları sonrası gitti değiştirdi ’o deli aşık mazide kaldı’ dedi! Alişan sessizken Buse’den ’kaybettiğine dön bak’

Türkücü Alişan, 7 ay önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı (41) koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Kardeşinin ölümünden sonra yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun yanından ayırmadı.

Buse Varol ayrılık iddiaları sonrası gitti değiştirdi ’o deli aşık mazide kaldı’ dedi! Alişan sessizken Buse’den ’kaybettiğine dön bak’

2018'de evlendiği Buse Varol ise Alişan'ın kendi çocukları Burak ve Eliz'i ihmal ettiğini düşünüyordu. Bu nedenle araları bozuldu.

Buse Varol ayrılık iddiaları sonrası gitti değiştirdi ’o deli aşık mazide kaldı’ dedi! Alişan sessizken Buse’den ’kaybettiğine dön bak’

Çift eski günlerine dönmek için kasım ayında baş başa Budapeşte'ye tatile gitti. Ancak Alişan, ne yaptıysa olmadı. Buse Varol'un davranışları da aile içinde gerilimi arttırdı.

Buse Varol ayrılık iddiaları sonrası gitti değiştirdi ’o deli aşık mazide kaldı’ dedi! Alişan sessizken Buse’den ’kaybettiğine dön bak’

Geçtiğimiz gün kızları Eliz 1 yaşına bastı. Alişan sade bir kutlama yapmak isterken Buse Varol beş yıldızlı bir otelde parti düzenledi.

SON DAKİKA