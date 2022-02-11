Buse Varol ayrılık iddiaları sonrası gitti değiştirdi 'o deli aşık mazide kaldı' dedi! Alişan sessizken Buse'den 'kaybettiğine dön bak'
2018 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un günlerdir boşanacağı iddia ediliyordu. Çift, kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlamış, ortaya çıkan görüntüler ise ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Alişan ile Buse Varol'un sessiz sedasız boşanma dilekçesi verdiği ortaya çıkmış sonrasında da alyanssız görüntüsü olay olmuştu. Bir yandan da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Buse Varol'dan peş peşe 'ne kaybettiğine dön bir bak' paylaşımları geliyor. Bu arada Varol ufak bir imaj değişikliği yaparak da güzelliğine güzellik kattı. İşte Tektaş cephesinde yaşananlar.
Buse Varol ve Alişan'ın evleri ayırdıkları ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Bir süredir boşanma haberleri ile de sık sık gündeme gelen çiftin resmi işlemlere başladığı konuşuluyordu.
Türkücü Alişan, 7 ay önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı (41) koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Kardeşinin ölümünden sonra yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun yanından ayırmadı.
2018'de evlendiği Buse Varol ise Alişan'ın kendi çocukları Burak ve Eliz'i ihmal ettiğini düşünüyordu. Bu nedenle araları bozuldu.
Çift eski günlerine dönmek için kasım ayında baş başa Budapeşte'ye tatile gitti. Ancak Alişan, ne yaptıysa olmadı. Buse Varol'un davranışları da aile içinde gerilimi arttırdı.
Geçtiğimiz gün kızları Eliz 1 yaşına bastı. Alişan sade bir kutlama yapmak isterken Buse Varol beş yıldızlı bir otelde parti düzenledi.