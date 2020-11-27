Modacı Rufat İsmayil'den Burçin Terzioğlu'nun kıyafetiyle ilgili suç duyurusu: “Reyting için eserimi aşağıladılar”
Dünyaca ünlü isimlerin modacısı olan Rufat İsmayi, 'eserimi aşağıladılar' diyerek suç duyurusunda bulundu. Bir dizide Burçin Terzioğlu'nun giydiği tasarımının rol gereği beğenilmeyip aşağılanması sonrası sinirlenen ünlü modacı, tasarımının kendisinden izinsiz kullanıldığını belirterek "Üstelik reyting uğruna aşağılanıp kötülendi. İtibar kaybı yaşadım" dedi.
Burçin Terzioğlu'nun konuk olduğu bir dizide giydiği kıyafet, dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'e ait çıkınca ortalık karıştı. Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının da modacısı olan İsmayil, kendisinden izinsiz şekilde tasarımının kullanıldığını, reyting uğruna senaryo gereği eserinin aşağılandığını, kötülendiğini ve bu yüzden itibar kaybı yaşadığını öne sürerek şikayetçi oldu.