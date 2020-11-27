Haberler Galeri Magazin Modacı Rufat İsmayil'den Burçin Terzioğlu'nun kıyafetiyle ilgili suç duyurusu: “Reyting için eserimi aşağıladılar”

Modacı Rufat İsmayil'den Burçin Terzioğlu'nun kıyafetiyle ilgili suç duyurusu: “Reyting için eserimi aşağıladılar”

Dünyaca ünlü isimlerin modacısı olan Rufat İsmayi, 'eserimi aşağıladılar' diyerek suç duyurusunda bulundu. Bir dizide Burçin Terzioğlu'nun giydiği tasarımının rol gereği beğenilmeyip aşağılanması sonrası sinirlenen ünlü modacı, tasarımının kendisinden izinsiz kullanıldığını belirterek "Üstelik reyting uğruna aşağılanıp kötülendi. İtibar kaybı yaşadım" dedi.

27.11.2020 11:01 - Son Güncelleme: 27.11.2020 11:01
Modacı Rufat İsmayil'den Burçin Terzioğlu'nun kıyafetiyle ilgili suç duyurusu: “Reyting için eserimi aşağıladılar”

Burçin Terzioğlu'nun konuk olduğu bir dizide giydiği kıyafet, dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'e ait çıkınca ortalık karıştı. Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının da modacısı olan İsmayil, kendisinden izinsiz şekilde tasarımının kullanıldığını, reyting uğruna senaryo gereği eserinin aşağılandığını, kötülendiğini ve bu yüzden itibar kaybı yaşadığını öne sürerek şikayetçi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Modacı Rufat İsmayil'den Burçin Terzioğlu'nun kıyafetiyle ilgili suç duyurusu: “Reyting için eserimi aşağıladılar”

Modacı, dünyaca kabul görmüş tasarımının maddi ve manevi kayba maruz kaldığını ileri sürdü.

Modacı Rufat İsmayil'den Burçin Terzioğlu'nun kıyafetiyle ilgili suç duyurusu: “Reyting için eserimi aşağıladılar”

Modacının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Terzioğlu'nun dizideki rolü gereği bir ödül töreninde giydiği elbise beğenilmedi ve oyuncuya değiştirmesi için baskı yapıldı.

Modacı Rufat İsmayil'den Burçin Terzioğlu'nun kıyafetiyle ilgili suç duyurusu: “Reyting için eserimi aşağıladılar”

Kıyafetin kötü ve rüküş olduğunu söyleyen menajer ve oyuncuların ısrarı sonrası Terzioğlu'nun canlandırdığı karakterin kıyafeti değiştirildi.

Modacı Rufat İsmayil'den Burçin Terzioğlu'nun kıyafetiyle ilgili suç duyurusu: “Reyting için eserimi aşağıladılar”

ELBİSEM FASHION WEEK'TE SERGİLENEN ÖZEL BİR PARÇA

Savcılığa suç duyurusunda bulunan İsmayil, dilekçesinde elbisenin Fashion Week'te ünlü model Coura Sasha tarafından giyildiğini ve özel bir tasarım olduğunu anlattı.

Modacı Rufat İsmayil'den Burçin Terzioğlu'nun kıyafetiyle ilgili suç duyurusu: “Reyting için eserimi aşağıladılar”

Modacı, kıyafetin, ünlü bir derginin kapak çekiminde de Ayşe Hatun Önal'ın üstünde olduğunu belirtti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Miran'ı Akın Akınözü arasındaki bu gerçek şaşırttı! Meğer...
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Miran'ı Akın Akınözü arasındaki bu gerçek şaşırttı! Meğer...