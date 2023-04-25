Çağla Şıkel’le 7 yıl evli kalmıştı! 2 çocuk babası Emre Altuğ’dan beklenen itiraf! Gözde Kansu ile aşk yaşadığı iddiasının ardından...
Çağla Şıkel ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan iki çocuk babası Emre Altuğ, son dönemlerde aşk iddialarıyla gündem olmuştu. Çağla Şıkel'in Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından Emre Altuğ'un Yalı Çapkını dizisindeki partneri Gözde Kansu ile ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. İkili arasında aşk var mı yok mu derken Emre Altuğ bombayı patlattı. İşte Emre Altuğ'un gündem olan o açıklaması...
25.04.2023 09:09 - Son Güncelleme: 25.04.2023 09:33
Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde devam eden Emre Altuğ, 1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başladı.
Ünlü şarkıcı, özellikle Çağla Şıkel ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Emre Altuğ, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında evlendi.