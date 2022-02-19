Vav TV İzle
Haberler Magazin ‘Escort’ açıklamasıyla olay olmuştu! Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Süper mini saten geceliğiyle paylaştı gören şaştı kaldı

‘Escort’ açıklamasıyla olay olmuştu! Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Süper mini saten geceliğiyle paylaştı gören şaştı kaldı

'Escort' açıklamasıyla olay olmuştu! Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk yaşadığını ispat etmek için iş insanıyla mesajlaşmalarını yayınlayarak bir döneme damga vuran Aygün Aydın, geçen haftalarda "Para bulamazsam eskortluk yapmak zorunda kalacağım" diyerek uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Aygün, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Saten süper mini geceliğiyle kamera karşısına geçen Aydın, verdiği iddialı pozlarla görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aygün Aydın'ın o paylaşımı...

19.02.2022 19:44 - Son Güncelleme: 19.02.2022 19:44
‘Escort’ açıklamasıyla olay olmuştu! Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Süper mini saten geceliğiyle paylaştı gören şaştı kaldı

Aygün Aydın, geçtiğimiz sene iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
‘Escort’ açıklamasıyla olay olmuştu! Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Süper mini saten geceliğiyle paylaştı gören şaştı kaldı

İlişkisine inanmayanlara sinirlenip Hakan Sabancı ile yazışmalarını yayınlayan Aygün, daha sonrasında yaptığı ifşa paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

‘Escort’ açıklamasıyla olay olmuştu! Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Süper mini saten geceliğiyle paylaştı gören şaştı kaldı

Aygün geçen haftalarda da 'escort' açıklamasıyla gündeme geldi. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Aydın, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

‘Escort’ açıklamasıyla olay olmuştu! Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Süper mini saten geceliğiyle paylaştı gören şaştı kaldı

Aygün Aydın, saten süper mini geceliğiyle verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

‘Escort’ açıklamasıyla olay olmuştu! Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Süper mini saten geceliğiyle paylaştı gören şaştı kaldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

SON DAKİKA