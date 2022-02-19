‘Escort’ açıklamasıyla olay olmuştu! Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Süper mini saten geceliğiyle paylaştı gören şaştı kaldı
'Escort' açıklamasıyla olay olmuştu! Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk yaşadığını ispat etmek için iş insanıyla mesajlaşmalarını yayınlayarak bir döneme damga vuran Aygün Aydın, geçen haftalarda "Para bulamazsam eskortluk yapmak zorunda kalacağım" diyerek uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Aygün, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Saten süper mini geceliğiyle kamera karşısına geçen Aydın, verdiği iddialı pozlarla görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aygün Aydın'ın o paylaşımı...
19.02.2022 19:44 - Son Güncelleme: 19.02.2022 19:44
Aygün Aydın, geçtiğimiz sene iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü.
İlişkisine inanmayanlara sinirlenip Hakan Sabancı ile yazışmalarını yayınlayan Aygün, daha sonrasında yaptığı ifşa paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Aygün Aydın, saten süper mini geceliğiyle verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.