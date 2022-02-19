Burcu Özberk kürkünün içine giydiği elbisesiyle olay oldu! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Burcu’ya Serkay Tütüncü kayıtsız kalmadı
Burcu Özberk kürkünün içine giydiği elbisesiyle olay oldu! Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Özberk, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yaklaşık 9 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşımda bulunan Özberk, göğüs ve bacak dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Dakikalar içinde binlerce yorum alan ünlü oyuncunun paylaşımına meslektaşı Serkay Tütüncü de kayıtsız kalmadı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
19.02.2022 20:15 - Son Güncelleme: 19.02.2022 20:58
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, yaklaşık 9 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.
Dakikalar içinde binlerce yorum alan ünlü oyuncunun paylaşımına meslektaşı Serkay Tütüncü de kayıtsız kalmadı.