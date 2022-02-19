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Haberler Magazin Burcu Özberk kürkünün içine giydiği elbisesiyle olay oldu! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Burcu’ya Serkay Tütüncü kayıtsız kalmadı

Burcu Özberk kürkünün içine giydiği elbisesiyle olay oldu! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Burcu’ya Serkay Tütüncü kayıtsız kalmadı

Burcu Özberk kürkünün içine giydiği elbisesiyle olay oldu! Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Özberk, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yaklaşık 9 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşımda bulunan Özberk, göğüs ve bacak dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Dakikalar içinde binlerce yorum alan ünlü oyuncunun paylaşımına meslektaşı Serkay Tütüncü de kayıtsız kalmadı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

19.02.2022 20:15 - Son Güncelleme: 19.02.2022 20:58
Burcu Özberk kürkünün içine giydiği elbisesiyle olay oldu! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Burcu’ya Serkay Tütüncü kayıtsız kalmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, yaklaşık 9 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.

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Burcu Özberk kürkünün içine giydiği elbisesiyle olay oldu! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Burcu’ya Serkay Tütüncü kayıtsız kalmadı

32 yaşındaki Özberk, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk kürkünün içine giydiği elbisesiyle olay oldu! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Burcu’ya Serkay Tütüncü kayıtsız kalmadı

Özberk, göğüs ve bacak dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk kürkünün içine giydiği elbisesiyle olay oldu! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Burcu’ya Serkay Tütüncü kayıtsız kalmadı

Dakikalar içinde binlerce yorum alan ünlü oyuncunun paylaşımına meslektaşı Serkay Tütüncü de kayıtsız kalmadı.

Burcu Özberk kürkünün içine giydiği elbisesiyle olay oldu! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Burcu’ya Serkay Tütüncü kayıtsız kalmadı

Tütüncü, nazar boncuğu emojisi ile paylaşıma ilk yorum yapan isim oldu. Tütüncü'nün yanı sıra Melisa Döngel de yaptığı yorumla fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.

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