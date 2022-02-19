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Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yıkıldı

Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Dünyaca ünlü bir mücevher markasının reklam yüzü olan Gökçe Bahadır, önceki akşam katıldığı etkinlikte tercih ettiği elbiseyle dikkat çekti. Derin göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle etkinlikte boy gösteren oyuncu, o anlara ait bir karesini Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Oldukça iddialı pozunu takipçileriyle paylaşan Bahadır'a binlerce yorum geldi. İşte Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın o paylaşımı...

19.02.2022 19:05 - Son Güncelleme: 19.02.2022 19:05
Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yıkıldı

Dünyaca ünlü bir mücevher markasının reklam yüzü olan Gökçe Bahadır, dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen bir davet ile markanın yeni koleksiyonunu tanıttı.

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Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yıkıldı

Ünlü oyuncunun gece için tercih ettiği elbise ise çok konuşuldu. Derin göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle etkinlikte boy gösteren oyuncu, o anlara ait bir karesini Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yıkıldı

Oldukça iddialı pozunu takipçileriyle paylaşan Bahadır'a binlerce yorum ve beğeni geldi.

Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yıkıldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yıkıldı

Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, sevenleri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.

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