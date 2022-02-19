Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Gören dönüp bir daha baktı ortalık yıkıldı
Gökçe Bahadır derin göğüs dekolteli süper minisiyle sosyal medyanın gündeminde! Dünyaca ünlü bir mücevher markasının reklam yüzü olan Gökçe Bahadır, önceki akşam katıldığı etkinlikte tercih ettiği elbiseyle dikkat çekti. Derin göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle etkinlikte boy gösteren oyuncu, o anlara ait bir karesini Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Oldukça iddialı pozunu takipçileriyle paylaşan Bahadır'a binlerce yorum geldi. İşte Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın o paylaşımı...
19.02.2022 19:05 - Son Güncelleme: 19.02.2022 19:05
Dünyaca ünlü bir mücevher markasının reklam yüzü olan Gökçe Bahadır, dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen bir davet ile markanın yeni koleksiyonunu tanıttı.