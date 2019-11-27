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Ertan Saban ihanet iddialarına son noktayı koydu! Bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti...

Ebru Özkan'ın kendi gibi oyuncu eşi Ertan Saban tarafından aldatıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi şekilde görüntüleri ortaya çıkan Ertan Saban, gazetecilerin ihanet iddialarıyla ilgili sorularına cevap verdi. İşte İstanbul gecelerinde bir kadınla görüntülenen ve eşi Ebru Özkan'ı aldattığı haberleriyle adından sıkça söz ettiren Ertan Saban'ın ihanet açıklaması...

27.11.2019 14:31 - Son Güncelleme: 27.11.2019 14:31
Ertan Saban'dan ihanet iddialarına son noktayı koydu! Bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti...

Ertan Saban, önceki gece katıldığı bir galada gazetecilerin ihanet iddialarıyla ilgili sorularına cevap verdi. İstanbul gecelerinde bir kadınla görüntülenen ve eşi Ebru Özkan'ı aldattığı haberleriyle gündeme gelen Ertan Saban, konuyla ilgili sorular üzerine bakın neler söyledi...

Ertan Saban'dan ihanet iddialarına son noktayı koydu! Bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti...

Ertan Saban ve oyuncu Ebru Özkan geçen yıl nikah masasına oturmuştu. Çift ocak ayında da kızları Biricik'i kucağına almıştı.

Ertan Saban'dan ihanet iddialarına son noktayı koydu! Bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti...

"O İŞ KAPANDI"

İstanbul gecelerinde bir kadınla görüntülenen ve eşi Ebru Özkan'ı aldattığı haberleriyle gündeme gelen Ertan Saban, konuyla ilgili sorular üzerine "O iş kapandı bitti Allah'a şükür. Bir yanlış anlaşılmaydı" dedi

Ertan Saban'dan ihanet iddialarına son noktayı koydu! Bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti...

ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban, 4 Aralık 1977 tarihinde, Makedonya'da dünyaya geldi. Ertan Saban, uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Daha sonra Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı.

Ertan Saban, Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Ünlü oyuncu, 2008 yılında, "Başka Semtin Çocukları" filmiyle, 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivalinde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü" aldı.

Ertan Saban'dan ihanet iddialarına son noktayı koydu! Bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti...
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