Ertan Saban ihanet iddialarına son noktayı koydu! Bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti...

Ertan Saban, önceki gece katıldığı bir galada gazetecilerin ihanet iddialarıyla ilgili sorularına cevap verdi. İstanbul gecelerinde bir kadınla görüntülenen ve eşi Ebru Özkan'ı aldattığı haberleriyle gündeme gelen Ertan Saban, konuyla ilgili sorular üzerine bakın neler söyledi...