Ertan Saban ihanet iddialarına son noktayı koydu! Bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti...
Ebru Özkan'ın kendi gibi oyuncu eşi Ertan Saban tarafından aldatıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi şekilde görüntüleri ortaya çıkan Ertan Saban, gazetecilerin ihanet iddialarıyla ilgili sorularına cevap verdi. İşte İstanbul gecelerinde bir kadınla görüntülenen ve eşi Ebru Özkan'ı aldattığı haberleriyle adından sıkça söz ettiren Ertan Saban'ın ihanet açıklaması...
27.11.2019 14:31
- Son Güncelleme: 27.11.2019 14:31
ERTAN SABAN KİMDİR?
Ertan Saban, 4 Aralık 1977 tarihinde, Makedonya'da dünyaya geldi. Ertan Saban, uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Daha sonra Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı.
Ertan Saban, Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde rol aldı.
Ünlü oyuncu, 2008 yılında, "Başka Semtin Çocukları" filmiyle, 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivalinde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü" aldı.
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